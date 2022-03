Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen parken Mann nach Trunkenheitsfahrt zu

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022, rief ein Zeuge (54) gegen 16 Uhr die Polizei, als er die Grundschöttler Straße herunterfuhr. Er bemerkte einen Suzuki, der einfach durch den Gegenverkehr an einer warteten Autoschlange vorbeifuhr. Dabei kam es fast zu Unfällen im Begegnungsverkehr. Er fuhr weiter über die Kölner Straße, bog nach rechts in die Haenelstraße ab und fuhr dann weiter über die Kleinbahnstraße und die Dammstraße nach rechts in die Voerder Straße. Er hatte Schwierigkeiten die Fahrspur zu halten. Auf der Straße Im Kettelbach versuchte der Suzuki zu wenden. Der 54-Jährige Zeuge, sowie ein 33-Jähriger parkten den Mann jedoch so zu, dass er nicht weiterfahren konnte. Eine Motorradstreife traf kurz darauf ein. Ihr schlug Alkoholgeruch durch die geöffneten Fenster entgegen. Obwohl der 66-Jährige behauptete nüchtern zu sein, wies ein Test einen Wert von über einem Promille aus. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell