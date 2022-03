Polizei Hagen

POL-HA: Autoscheibe mit Pflasterstein eingeworfen - Hochwertige Tasche gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (28.02.2022) auf Dienstag in der Innenstadt das Auto einer 19-jährigen Frau auf und stahlen eine hochwertige Tasche daraus. Die Hagenerin hatte ihren weißen Audi am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, vor einem Haus in der Straße Springe geparkt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 09.00 Uhr, zu dem Auto zurückkam, sah sie die zerbrochene Seitenscheibe. Außerdem konnte sie direkt erkennen, dass eine Tasche gestohlen wurde. Darin befanden sich diverse Personaldokumente. Die Polizeibeamten fanden auf der Fußmatte der Beifahrerseite einen Pflasterstein, der vermutlich dazu genutzt wurde, die Scheibe einzuwerfen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

