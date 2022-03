Polizei Hagen

POL-HA: Arbeitsunfall im Lennetal - Mann schwer verletzt

Hagen-Lennetal (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022, rückten Rettungskräfte und Polizei gegen 15:30 Uhr in die Werkzeugstraße aus. Dort meldeten Anrufer einen Arbeitsunfall. Offenbar lud kurz zuvor ein 48-Jähriger Steinplatten mit einem Arbeitskollegen auf einen LKW. Eine der Platten kippe aus noch ungeklärten Gründen und fiel von der Ladefläche. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig zur Seite springen. Die Steinplatte zerschellte und traf ihn am Bein. Der Mann verletzte sich schwer und musste nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fall wurde jetzt an die Hagener Kripo übergeben. (hir)

