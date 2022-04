Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (31.03.2022)

Radolfzell (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Einmündung der Franz-Anton-Mesmer-Straße und der Herrenlandstraße leicht verletzt worden. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer kam aus der Franz-Anton-Mesmer-Straße und bog in die Herrenlandstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Audi einer 37-Jährigen. Die Frau verletzte sich bei der Kollision leicht, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

