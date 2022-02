Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Dießem-Lehmheide: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

In einer Notschlafstelle an der Melanchthonstr. ist es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Gegen 21:30 Uhr war es zwischen zwei Männern in einem Gemeinschaftsraum zu einem verbalen Streit gekommen. Während das spätere Opfer dort verblieb, verließ der andere Mann, ein 38-jähriger Krefelder, den Raum und kehrte einige Minuten später mit einem Messer in der Hand zurück und stach auf den 31-Jährigen ein. Das Opfer wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung auf dem Ostwall festgenommen werden. Am heutigen Tag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.(74)

