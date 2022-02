Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Müllcontainer und Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. Februar 2022) ist ein Müllcontainer an der Leidener Straße in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf einen weiteren Müllcontainer und ein geparktes Auto aus, welche durch die Hitze der Flammen stark beschädigt wurden. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Anwohner informierte um kurz nach 3 Uhr die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (71)

