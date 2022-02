Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Aufmerksame Zeugen beobachten Fahrerflucht - Fahrerin kann ermittelt werden

Krefeld (ots)

Am Dienstagmorgen (22. Februar 2022) wollte ein 14-Jähriger zu Fuß eine Kreuzung überqueren. Er kollidierte mit einer Mercedes-Fahrerin, die daraufhin flüchtete.

Der Junge war gegen 7:50 Uhr zu Fuß an der Kreuzung Kaiserplatz/Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Als er an der Ampel die Fahrbahn in Richtung Friedrich-Ebert-Straße betrat, wurde er von einem schwarzen Mercedes erfasst. Der Junge stürzte zu Boden und verletzt sich leicht. Die Fahrerin fuhr weiter.

Zeugen hatten die Situation beobachtet und riefen die Polizei. Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, konnten die Beamten die Fahrerin wenig später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die 62-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren. (70)

