POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve sowie Polizei Kleve und Krefeld: Bedburg-Hau: Mann mit Messer schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen

Am Dienstag (22. Februar 2022) gegen 8 Uhr ist ein 81-jähriger Mann auf der Straße "Alte Bahn" in Bedburg-Hau mit einem Messer schwer verletzt worden. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Polizei konnte kurz darauf am Bahnhof in Kevelaer einen 60-jährigen Verdächtigen festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten ein Messer. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission der Krefelder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (69)

