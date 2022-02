Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst Mann nach Einbruchversuch - Komplize auf der Flucht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Dienstag (22. Februar 2022) hat die Polizei einen von zwei Einbrechern auf der Flucht gefasst. Gegen 1 Uhr versuchten sie, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Hubertusstraße aufzuhebeln. Den dadurch ausgelösten Alarm meldete der Eigentümer umgehend der Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten einen Mann fassen. Sein Komplize ist weiter auf der Flucht. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Der 29-jährige Tatverdächtige hatte zwei Schraubendreher bei sich, welche die Beamten sicherstellten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (68)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell