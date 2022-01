Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Fußgängerin von PKW erfasst

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschädigen zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr und Donnerstag, 09:30 Uhr, mittels Fußtritte ein Praxisschild einer Tierarztpraxis in der Hauptstraße. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919001.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von PKW erfasst

Gegen 07:25 Uhr befuhr am Donnerstag eine 52-jährige Skoda-Fahrerin die Pfitzerstraße in Richtung Kreisverkehr. Hierbei übersah sie eine, den Zebrastreifen querende, 21-jährige Fußgängerin und erfasste diese mit ihrem PKW. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung II

Entlang des Hauberwegs wurde von Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 07:00 Uhr, unter anderem ein Internet-Verteilerkasten, eine Hundetoilette sowie ein Zaun eines Privatgrundstückes mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

