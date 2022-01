Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Fahrzeugbrand

Backnang: (ots)

Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr den Strümpfelbacher Weg, als ihm an einer Kreuzung plötzlich der Motor ausging. Er stellte dann fest, dass es aus dem Motorraum qualmte, dieser Feuer fing und alsbald in Vollbrand stand. Der Autofahrer sowie eine Mitfahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Diese war mit einem Fahrzeug und 9 Mann im Einsatz und löschten das Auto, welches nun abgeschleppt werden muss. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell