POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt, Vorfahrtsunfall, Unfallfluchten

Rot am See: Vorfahrtsunfall

Am Mittwoch gegen 6:45 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem Opel-Kleinlaster die Marktstraße. An der Kreuzung zur Landwehrstraße übersah er dort einen bevorrechtigten BMW eines 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Gegen 8:20 Uhr am Mittwoch war ein 65-Jähriger Radfahrer auf einem Radweg zwischen Satteldorf und Crailsheim entlang der Blaufelder Straße unterwegs. Auf einer hölzernen Brücke im Bereich Fallteich kam der Radfahrer aufgrund der glatten Fahrbahn zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Rettungssanitäter und Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Der Mann wurde in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gegen 13:30 Uhr am Mittwoch befuhr eine 43 Jahre alte Ford-Fahrerin die Sulzdorfer Straße in Richtung Bühlertalstraße. Hier soll ihr im Bereich einer Fußgängerbrücke ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem PKW auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte die Frau ihren PKW nach rechts in Richtung Fahrbahnrand und kollidierte schließlich mit einem dort geparkten PKW der Marke Dodge. Zu einer Berührung mit dem PKW des unbekannten Verkehrsteilnehmers kam es nicht. Sowohl der Ford, als auch der Dodge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweisen auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Mahläckerstraße geparkten BMW bei einem unbekannten Fahrmanöver. An Dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-.

