POL-AA: Winterbach: Von Bundesstraße abgekommen - hoher Sachschaden

Aalen (ots)

Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart entlang. Hierbei überfuhr er zwischen den Ausfahrten Schorndorf-West und Winterbach einen auf der Fahrbahn liegenden Pflasterstein und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Anschließend lenkte er nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke, ehe er letztlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf insgesamt 55.000 Euro geschätzt. Zeugen, die evtl. Hinweise zur Herkunft des Pflastersteines geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

