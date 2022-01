Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Unfallflucht, Einbruch in Recyclinghof & Streitigkeiten wegen Leinenpflicht

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandmeldealarms rückte die Waiblinger Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Agentur für Arbeit in der Mayenner Straße aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Audi, der auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Backnanger Straße abgestellt war. Der Audi wurde im Bereich der Stoßstange vorne links beschädigt. Entsprechende Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Welzheim: Einbruch in Recyclinghof

In der Industriestraße wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag in eine Hütte beim Recyclinghof eingebrochen. Die Einbrecher verursachten dabei Sachschaden an der dortigen Eingangstür. Den ersten Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Die Polizei Welzheim bittet nun im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07182/92810 entgegengenommen werden.

Fellbach: Streitigkeiten wegen Leinenpflicht

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr kam es in der Meisenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der ein 53-jähriger Mann bedroht wurde. Der Fußgänger begegnete dort einem Hundehalter, der mit einem nicht angeleinten Hund spazieren war. Der 53-Jährige sprach den Hundehalter auf diesen Umstand an, der sofort verbal aggressiv reagierte und den 53-Jährigen einschüchtete. Danach ging der Hundehalter weiter, kam aber bereits kurze Zeit später mit Fahrrad, dieses Mal ohne Hund wieder zurück. Nun habe er dem 53-Jährigen gedroht, ihn beim nächsten Aufeinandertreffen umzubringen. Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet um Hinweise auf den unbekannten Hundeführer. Dieser war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit einem auffallenden orangen Aufdruck und weißer Schrift auf der Rückseite. Zudem trug der Mann eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und hatte dunkelbraunes mittellanges Haar. Sein Hund war etwas größer und das mitgeführte Rad war hellgrün lackiert. Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen.

