POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Unfallfluchten, Unfall, Korrektur einer PM

Crailsheim-Roßfeld: Kraftstoff aus LKW gestohlen

Zwischen Montag und Dienstag hat ein Unbekannter aus einem in der Straße Rotebachring geparkten LKW zwischen 400-500 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Zuvor hatte der Dieb den Tankdeckel des LKWs gewaltsam geöffnet.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfall mit Fahrerflucht

Am Dienstag gegen 9:15 Uhr befuhr eine 37-jährie Ford Kuga-Fahrerin die L2218 in Richtung Ilshofen. Kurz nach Maubach kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem PKW entgegen. Die Seitenspiegel der beiden PKWs touchierten sich. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt ungeachtet des Schadens fort. An dem Ford Kuga entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den unbekannten PKW-Fahrer unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr einen geparkten BMW in der Mahläckerstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen - gegen Baum geprallt

Am Dienstagvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer die K2669 von Wielandsweiler in Richtung Bibersfeld. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Abschließend kam er im linken Straßengraben zum Stehen. Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Korrektur einer Pressemeldung:

Schwäbisch Hall: Unbekannter zerkratzt Autos - hoher Sachschaden

20.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag zwischen - 14:00 Uhr und 14:30 Uhr- , indem er vier vor einem Ärztehaus in der Straße Am Spitalbach geparkte PKWs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Bei den beschädigten PKWs handelt es sich um einen VW Touran, einen VW T-Roc, einen Alfa Romeo Mito und einen Porsche Cayenne.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweisen auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

