Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Von Straße abgekommen

Eine 59-jährige Nissan-Fahrerin befuhr am Dienstag kurz vor 10 Uhr die K 1903 von Erlach in Richtung Berwinkel. Infolge nicht den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam sie bei Straßenglätte nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Bei dem Unfall zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden musste. Ihr Auto wurde abgeschleppt, der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Schorndorfer Straße ereignete sich am Montag gegen 17.20 Uhr eine Unfallflucht. Ein 47-jähriger Autofahrer parkte dort seinen Pkw Skoda Octavia am Fahrbahnrand und stand zum Unfallzeitpunkt unweit des Geschehens. Er hörte ein Unfallgeräusch und lief zu seinem Auto zurück und stellte auf der linken Fahrzeugseite einen Unfallschaden fest. Möglicherweise hat den Unfall der Fahrer eines orangen Kastenwagens verursacht, der zu diesem Zeitpunkt von der Unfallörtlichkeit wegfuhr. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zum Unfallgeschehen und auf den geflüchteten Fahrer, der einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro hinterließ und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

2000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am im Rehaldenweg zwischen Sonntag- und Montagabend ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Nissan, beschädigte diesen und flüchtete anschließend ohne das Geschehen zu melden. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Großerlach: Glätteunfall

Ein 45-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw mit Pritschenaufbau befuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr die K 1903 zwischen Erlach und Grab. Bei Straßenglätte verlor der Lkw-Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle, kam von der Straße ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Die vier Insassen blieben dabei unverletzt. Der Lkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Friedenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Honda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Dienstag gegen 11:15 Uhr in der Stuttgarter Straße. Unklar ist bislang, ob die Autofahrerin auf den Lkw aufgefahren ist oder ob dieser rückwärts fuhr und dadurch den Unfall verursacht hat. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell