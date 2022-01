Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen, Autos zerkratzt - hoher Schschaden

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 44 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr am Dienstag kurz nach 6:00 Uhr von der Autobahn A6 aus Richtung Nürnberg ab und wollte an der Anschlussstelle Satteldorf nach links auf die B290 Richtung Crailsheim abbiegen. Dabei übersah er den Audi eines 48-Jährigen, der aus Richtung Wallhausen kommend nach links auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffahren wollte. Es kam zur Kollision. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

Crailsheim: Omnibus vs. Kleinbus

Am Montag kurz vor 16:30 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit seinem Omnibus in der Wilhelmstraße in eine dortige Bushaltestelle einfahren. Dabei streifte er an einem dort geparkten Mercedes Vito entlang. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unbekannter zerkratzt Autos - hoher Sachschaden

20.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, indem er vier vor einem Ärztehaus in der Straße Am Spitalbach geparkte PKWs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Bei den beschädigten PKWs handelt es sich um einen VW Touran, einen VW T-Roc, einen Alfa Romeo Mito und einen Porsche Cayenne.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweisen auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Obersontheim: Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzuhebeln

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte an einem Vereinsheim in der Straße Hagenbusch angebrachten Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Automaten. Über Diebesgut ist derzeit nichts bekannt.

Die Polizei Bühlertann nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 079735137 entgegen.

