Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann entblößt sich - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Mann entblößt sich

Am Montag, gegen 13:15 Uhr, entblößte in der Eduard-Pfeiffer-Straße zunächst unbekannter Mann sein Geschlechtsteil im Bereich eines Grünstreifens zwischen einem dortigen Tierbedarfshandel und dem Kundenparkplatz eines Baumarktes. Ein vorbeifahrender 50-jähriger Zeuge sah den Mann, der dort mit heruntergelassener Hose stand. Kurze Zeit darauf erkannte der Zeuge den Exhibitionisten in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt eindeutig wieder, so dass dieser von der herbeigerufenen Polizei kontrolliert werden konnte. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die den 47-jährigen Exhibitionisten ebenfalls bemerkt haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Bereits am Montagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen Citroen Jumpy, der zuerst im Wiesenweg und anschließend in der Beethovenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Oberkochen sucht nun unter der Rufnummer 07364 955990 Zeugen der Unfallflucht.

Wasseralfingen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 68-Jähriger am Dienstagmittag, gegen 13:45 Uhr, in der Wilhelmstraße verursachte. Beim Rangieren beschädigte er mit seinem Fiat einen hinter ihm anhaltenden Mercedes eines 35-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Leitplanke beschädigt

Am Dienstag, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Hyundai die Auffahrt West zur B29 in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überführ er den Grünstreifen, schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der 22-Jährige blieb unverletzt; der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:10 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangiervorgang im Einmündungsbereich der Justus-von-Liebig-Straße ein Standrohr samt Hydranten. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

