Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Sprechstunde 2.0 - Gemeinsam gegen Missbrauch

Duisburg (ots)

Sexuelle Gewalt ist nicht die Ausnahme, sondern der Alltag für tausende Kinder. Das Erschreckende: Viele Täter sind den betroffenen Kindern nicht fremd. Sexueller Missbrauch findet am häufigsten innerhalb der Familie und im sozialen Umfeld statt. Die große Frage: Wem kann ich überhaupt vertrauen?

Mit einem Aktionstag zum Thema "Vertrauen - aber sicher! Gemeinsam gegen Missbrauch" möchte die Polizei Duisburg in Kooperation mit dem Kinderschutzbund (Fachberatungsstelle zum sexuellen Missbrauch) und dem Jugendamt der Stadt Duisburg ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt an Kindern setzen. Am Donnerstag (18. November) sitzen Experten aller drei Institutionen gemeinsam an einem Tisch und haben ein offenes Ohr für alle - bei einer virtuellen und telefonischen Sprechstunde.

Interessierte, angefangen bei den Eltern bis hin zu Personen in den unterschiedlichsten Konstellationen mit Kontakten zu Kindern, aber natürlich auch Kinder selbst, können sich in der Zeit von 10 bis 15 Uhr vertrauensvoll über Social Media (Facebook: Polizei NRW Duisburg / Twitter: Polizei NRW DU) oder per Telefon (0203 280 1500) an das Experten-Team wenden.

Kriminalhauptkommissarin Susanne Thelen vom Bereich Kriminalprävention/Opferschutz: "Wenn Sie Fragen haben oder sich warum auch immer zu dem Thema betroffen fühlen, melden Sie sich! Das gleiche gilt natürlich auch für Euch, liebe Kinder. Wir sind selbstverständlich jeden Tag erreichbar, aber wir möchten mit dem Aktionstag noch einmal gezielt auf das Thema und die Hilfsangebote aufmerksam machen."

Der Aktionstag findet im Rahmen des 7. Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt auf Initiative des Europarates statt. Mehr Informationen gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/en/node/45788

