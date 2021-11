Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Überfall auf Tankstelle - Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Die Duisburger Kriminalpolizei konnte drei Tatverdächtige ermitteln, die an dem Überfall am 25. Oktober auf die Tankstelle auf der Rheinhauser Straße beteiligt gewesen sein sollen. Die Tankstelle war am frühen Morgen von einem maskierten Täter, der eine Waffe führte, überfallen worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5055371 )

Das Kriminalkommissariat 13 hat Zeugen befragt und Beweismaterial ausgewertet. Videoaufzeichnungen und Vernehmungen brachten die Beamten auf die Spur mehrerer Tatverdächtiger. Am 2. November 2021 wurde ein Tatverdächtiger (21 Jahre) vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wieder entlassen. Wenige Tage später stellte sich der mutmaßliche Haupttatverdächtige (21 Jahre) auf einer Polizeiwache. Er wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl verkündete und in Vollzug setzte. Aktuell fahndet die Polizei nach einem weiteren Duisburger (19 Jahre), der ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

