Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Jagstheim: Arbeiter nach Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Ein 82 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr die B 290 von Steinbach an der Jagst kommend in Richtung Jagstheim. Am Ortseingang Jagstheim übersah er einen auf der Straße stehenden Arbeiter. Dieser wollte die zu diesem Zeitpunkt laufenden Baumfällarbeiten am Straßenrand absichern. Der Mann wurde vom Pkw erfasst und erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

