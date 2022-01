Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt & Vandalismus durch Jugendliche

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker gleich zwei in der Alfred-Klingele-Straße geparkte Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Auto zerkratzt

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr wurde in der Lutherstraße ein geparkter Citroen im Bereich der Beifahrertüre zerkratzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend einen im Hauffweg geparkten Fiat und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Schelmenholz: Vandalismus durch Jugendliche

Am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr wurde durch drei Jugendliche in der Straße Schwafweide ein Zaun beschädigt. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchteten die Personen. Hinweise auf die Jugendgruppe nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

