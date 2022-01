Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, hochwertige E-Bikes entwendet

Bühlertann: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein 21-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr die L1060 in Richtung Bühlertann. Als er dort nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte, holte der 21-Jährige mit seinem LKW aus und nutzte dazu zum Teil die Linksabbiegerspur. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer wollte rechts am LKW vorbeifahren, sodass es während des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Crailsheim: Vier hochwertige E-Mountainbikes entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 8:45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände und den Räumlichkeiten eines Fahrradhändlers in der Straße Am Volksfestplatz. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher vier vollgefederte E-Mountainbikes im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

