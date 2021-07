Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Betrunken mit Fahrrad Unfall verursacht

Germersheim (ots)

Ein 72-jähriger Radfahrer verursachte am Freitagabend mit seinem Fahrrad einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Gegen 23:30 Uhr fuhr der Radfahrer auf dem Radweg an der "Alten Ziegelei" in Germersheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der 72-Jährige mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses. Die beiden Unfallbeteiligten einigten sich zunächst vor Ort, obwohl der 72-Jährige dem 19-jährige Fahrzeugführer beichtete, dass er etwas Alkohol getrunken hätte. Nach einem Gespräch mit seinen Eltern erschien der 19-Jährige doch noch bei der Polizei und meldete den Unfall nach. Nachdem die Polizeibeamten zu dem 72-jährigen Radfahrer fuhren, beichtete er auch ihnen, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hätte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem 72-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

