Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unschöner Brief

Jena (ots)

Einen Zettel mit unangenehmer Nachricht hatte ein Fahrzeughalter am Dienstagmorgen unter seinen Wischerblättern hängen. Der Mann hat einen Parkplatz an seiner Wohnanschrift in der Döbereinerstraße angemietet. Dort hatte der Zeuge das Fahrzeug auch abgestellt. Als er nun an dem Wagen einen Zettel auffand, auf dem geschrieben stand, dass er sich umgehend vom Parkplatz entfernen soll, ansonsten hätte dies schlimme Konsequenzen für ihn, begab sich der Mann zu Polizei Jena und erstattete Anzeige wegen Nötigung.

