POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve sowie Polizei Kleve und Krefeld: Nachtragsmeldung - Bedburg-Hau: Mann mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gestern (22. Februar 2022) wurde ein 81-Jähriger durch einen 60-jährigen Mann mit einem Messer verletzt. Wir berichteten dazu in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5153429

Der 60-jährige Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und ordnete die Untersuchungshaft an.

Das Opfer schwebt noch in Lebensgefahr und konnte zur Tat nicht vernommen werden. Auch der Tatverdächtige äußerte sich nicht. Die Ermittlungen haben bisher ergeben, dass die Tat unter anderem in der Wohnung des Opfers stattgefunden hat. Der Tatverdächtige hatte sich des Öfteren bei Bekannten, die in dem Mehrfamilienhaus wohnen, aufgehalten. (72)

