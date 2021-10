Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten

Am Donnerstag, gegen 06:20 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine Unfallflucht in der Zwingerstraße. In Höhe des Anwesens Nr. 22 beobachtete sie die Vorbeifahrt eines dunklen Fahrzeuges. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Rodalber Straße unterwegs und fuhr so dicht an den am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei, dass hier-bei zwei der Pkws beschädigt wurden. Die Fahrt wurde einfach in Richtung Rodalben fortgesetzt. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt.

Eine 35-jährige Frau aus Pirmasens war am Donnerstag, um 09:55 Uhr gerade dabei, ihren Opel Adam zu beladen, als ein roter Pkw Opel Corsa neben ihr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Arnulfstraße parkte. Beim Aussteigen der Corsa-Fahrerin gab es einen hörbaren Schlag. Aufgrund des Regens und des Sturms kontrollierte die Anzeigerin ihr Fahrzeug nur oberflächlich und fuhr nach Hause. Erst später stellte sie eine Beschädigung am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite fest, welches aufgrund der Lage der Beschädigung und den roten Antragungen nur von dem Vorfall auf dem Parkplatz stammen konnte. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 17:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Behindertenparkplatz vor dem Anwesen Ringstraße 116 geparkten Opel. Der Verursacher muss in Richtung Schlossstraße gefahren sein und hat im Vorbeifahren das Heck des Opels touchiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

