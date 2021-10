Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.10.2021, 10:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße. SV: Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug (Mercedes A-Klasse) die Oselbachstraße in Richtung Lützelstraße, als sie aus bisher nicht bekanntem Grund mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Toyota Yaris kollidierte. Der Mercedes drehte sich nach dem Zusammenstoß um 180 Grad und kippte über die Fahrerseite um, so dass er auf der linken Pkw-Seite mitten auf der Fahrbahn in Gegenrichtung liegen blieb. Mehrere Zeugen stellten den Pkw wieder auf die Räder und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Fahrerin. Diese wurde leicht am Arm verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schäden an den beiden Pkw belaufen sich auf ca. 5.000 Euro (Mercedes) und ca. 8.000 Euro (Toyota). |pizw

