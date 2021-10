Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Unfall mit Pedelec

Grevenbroich (ots)

Am Kreisverkehr der Hülchrather Straße / Münchrather Straße in Grevenbroich - Neukirchen nahm die Polizei am Montag (04.10.), gegen 17:30 Uhr, einen Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer auf.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuss befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Hülchrather Straße. Er beabsichtigte, weiter in Richtung Hülchrath zu fahren. Im Kreisel kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 86-jährigen Grevenbroichers, der mit seinem Pedelec ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Radler erlitt Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer das Pedelec aufgrund tief stehender Sonne nicht gesehen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell