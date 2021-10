Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin fällt nicht auf Schockanruf herein

Dormagen (ots)

Am Montag (04.10.) scheiterten Betrüger am gesunden Misstrauen einer Dormagener Seniorin. Diese hatte einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, die sie mit der Geschichte eines von ihrer Tochter verursachten schweren Verkehrsunfalls unter Druck setzen wollten. Man sagte ihr, sie müsse eine Kaution stellen, um der Tochter aus der Haft zu helfen. Der Seniorin kamen auf dem Weg zur Bank jedoch Zweifel und sie handelte völlig richtig: Sie rief einen Angehörigen an, der ihren Verdacht gleich bestärkte. Sie erkannte somit den Betrugsversuch noch rechtzeitig und die Betrüger gingen leer aus. Sie erstattete Anzeige.

"Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt. Es kann jeden treffen, denn die Betrüger gehen sehr geschickt vor, überrumpeln ihre Opfer oder setzen sie gezielt unter Druck - mit unterschiedlichen Maschen. Eines ist ihnen jedoch gemein: das Opfer soll gar nicht dazu kommen, nachzudenken. Ein gesundes Misstrauen ist jedoch ratsam, wenn ein Anrufer - mit welcher Geschichte auch immer - Geld von Ihnen fordert. Informieren Sie die echte Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131-3000 oder über den Notruf 110. Angehörige von älteren Menschen sollten mit den Seniorinnen und Senioren über die Masche der Betrüger sprechen. Weitere Informationen und Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell