Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus - Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Dormagen (ots)

Am Montag (04.10.) meldeten sich zwei Anwohner der Straße "Am Rath", die Besuch von einem angeblichen Mitarbeiter der Wasserwerke erhalten hatten. In beiden Fällen, die sich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr ereigneten, verlangte der Unbekannte Zutritt zur Wohnung, mit der Begründung, es gebe im Haus eine defekte Wasserleitung.

Er sei sodann jeweils ins Badezimmer gegangen und habe den Wasserhahn aufgedreht. Im weiteren Verlauf sei er durch die Wohnung gelaufen, habe sie jedoch, da sich weitere Personen in den Räumlichkeiten befanden und man ihn auch nicht allein ließ, in beiden Fällen teils fluchtartig wieder verlassen.

Zu einem Diebstahl kam es in beiden Fällen durch die Aufmerksamkeit der Bewohner nicht, es liegt jedoch der Verdacht nahe, dass es sich um einen mutmaßlichen Trickbetrüger handelte, der sich durch eine vermeintliche Zugehörigkeit zu den Wasserwerken Zutritt zu den Wohnung erschleichen wollte.

Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von schlanker Statur, sein Teint wird als "dunkel" beschrieben. Der Mann soll schwarze Haare gehabt haben und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Tricks der Kriminellen zu kennen. Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell