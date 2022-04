Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus (31.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Kaminbrand mit Funkenflug sind Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend in die Straße "Am Ring" alarmiert worden. Gegen 19.45 Uhr meldete ein Nachbar den Brand, woraufhin die Wehren aus Donaueschingen, Nendingen und Pfohren mit insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann ausrückten. Der zuständige Schornsteinfeger kam ebenfalls zur Einsatzstelle. Die eingesetzten Kräfte löschten das Feuer ab und reinigten anschließend den Kamin. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell