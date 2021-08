Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 47-jähriger Tatverdächtiger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Laute Schreie, die ein Zeuge im Sindelfinger Osten vernahm, führten am frühen Montagmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Beamte des Polizeireviers Sindelfingen stellten gegen 03.00 Uhr eine Person auf dem Vordach eines Hotels fest. Der 47-jährige Hotelgast hatte sich mutmaßlich über ein Fenster vom Gebäude aus Zugang auf das Vordach verschafft und drohte abzustürzen. Die Polizisten sprachen den Mann an. Vermutlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands gestaltete sich die Kommunikation mit dem 47-Jährigen jedoch äußerst schwierig. Um seine Identität feststellen zu können, suchte die Polizei nach Ausweisdokumenten und betrat hierzu auch sein Hotelzimmer. Ein Beamter entdeckte in einer Sporttasche knapp ein halbes Kilo Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Währenddessen rettete die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen den Mann vom Dach. Anschließend wurde dem Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme eröffnet und er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 47-Jährigen, setzte diesen in Vollzug und wies den aus Spanien stammenden Tatverdächtigen in eine Justizvollzuganstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

