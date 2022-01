Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei stellt bei einer Verkehrskontrolle einen betrunkenen Autofahrer

Rerik (ots)

Die Polizei in Bad Doberan ermittelt nun gegen einen 57 jährigen Deutschen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten führten am 20.01.2022 gegen 09:30 Uhr eine Kontrolle in Rerik durch und hielten dazu das Auto des 57 Jährigen an. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat und zudem mit 1,32 Promille alkoholisiert war. Eine Weiterfahrt und auch zukünftige Fahrten wurden ihm nochmal deutlich untersagt.

