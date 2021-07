Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Glück im Unglück - Rentnerin auf den Gleisen- Zug erfasst Handtasche der Frau

Baunatal-Rengershausen (Landkreis Kassel) (ots)

Großes Glück hatte am vergangenen Samstagmittag eine 67-jährige Frau aus Kassel. Nachdem die Seniorin verbotenerweise die Gleise am Bahnhof Rengershausen überquerte, wurde die Frau von einem Güterzug aus Richtung Kassel erfasst, blieb aber zum Glück unverletzt.

Der Zug hatte nur die Handtasche der Frau erfasst. Diese fanden Einsatzkräfte später in den Gleisen.

Güterzug macht Schnellbremsung

Ein Lokführer, der mit seinem Güterzug in Richtung Bebra unterwegs war, leitete sofort eine Schnellbremsung ein, als er die Rentnerin in den Gleisen bemerkte. Nach rund 500 Metern kam der rund 1900 Tonnen schwere Zug zum Halten. Eine Notärztin untersuchte die Frau. Wegen ihres Gesundheitszustandes kam die Rentnerin mit dem Rettungswagen in ein Kassler Krankenhaus.

Lokführer erleidet Schock

Durch die waghalsige Aktion kamen Beamte der Bundespolizei, Polizisten vom Revier-Süd-West, die Feuerwehr Baunatal, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe zum Einsatz. Der Lokführer erlitt einen Schock und musste anschließend abgelöst werden. Er wurde am Ereignisort von einem Feuerwehrmann betreut.

Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Insgesamt erhielten 30 Züge jeweils eine Verspätung von rund 10 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen die Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet.

