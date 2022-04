Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer erfasst Radler (31.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Einmündung der Bregstraße auf die Riedstraße einen Radfahrer erfasst. Ein 59 Jahre alter Mann mit einem Ford bog von der Bregstraße nach links in die Riedstraße ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, von der Riedstraße in die Bregstraße abbiegenden 32-jährigen Radfahrer. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Radler, der einen Helm trug, leicht. Ein Krankenwagen wurde nicht benötigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

