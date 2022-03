POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Autofahrerin

Erpel, Marienstraße (ots) - Am 11.03.2022, in der Zeit von 08:10 Uhr bis 17:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in Erpel, Marienstraße, ein schwarzer PKW Volvo, V 60, beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken den neben sich abgestellten PKW Volvo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW Volvo entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 EUR. Aufgrund ...

