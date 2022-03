St.Katharinen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es im Kurvenbereich auf der Steinshardter Straße in Rödder zur Berührung zweier Pkw. Beide Unfallbeteiligten hielten an, nach Begutachtung des Schadens, stieg eine Unfallbeteiligte wieder in ihren Pkw und fuhr Richtung Steinshardt davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr