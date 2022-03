Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Erpel, Marienstraße (ots)

Am 11.03.2022, in der Zeit von 08:10 Uhr bis 17:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in Erpel, Marienstraße, ein schwarzer PKW Volvo, V 60, beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken den neben sich abgestellten PKW Volvo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW Volvo entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 EUR. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

