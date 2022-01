Polizei Mettmann

POL-ME: BMW F800 GS aus Tiefgarage gestohlen - Ratingen - 2201132

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstag (22. Januar 2022), 12 Uhr, und Montag (24. Januar 2022), 18 Uhr, ist ein Motorrad der Marke BMW aus einer Tiefgarage an der Düsseldorfer Straße 138 in Ratingen verschwunden.

Der Besitzer der BMW F800 GS war von seinem Nachbarn darauf aufmerksam geworden, dass es kürzlich zum Diebstahl eines Motorrades aus der Tiefgarage gekommen ist. Über diesen Diebstahl berichteten wir gestern in einer eigenen Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5128933). Als er nach seiner BMW schauen wollte, bemerkte er, dass auch sein Motorrad, welches er abgeschlossen auf einem Stellplatz abgestellt hatte, gestohlen worden war.

Wie die Täter in die Tiefgarage gelangen und möglicherweise beide Motorräder aufbrechen und abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Die schwarze BMW F800 GS mit dem amtlichen Kennzeichen ME-ZJ12 hat einen Zeitwert von rund 8.000 Euro. Links und rechts waren zwei Koffer an dem zehn Jahre alten Motorrad angebracht.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen BMW vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, das verschwundene Motorrad und dessen Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten BMW F800 GS sowie der Aprilia Tuono, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

