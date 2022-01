Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt - Wülfrath - 2201129

Mettmann (ots)

Eine 52-jährige Motorradfahrerin aus Wülfrath ist am Montag (24. Januar 2022) bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mettmanner Straße/ Goethestraße in Wülfrath leicht verletzt worden.

Das war nach aktuellem Stand der Erkenntnisse geschehen:

Die 52-jährige Wülfratherin war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Motorrad Suzuki DR 650 R auf der Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Mettmanner Straße/ Goethestraße weiter geradeaus fahren. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein 57-jähriger Heiligenhauser mit seinem Ford Mondeo, der an der Kreuzung nach links in die Goethestraße abbiegen wollte. Als die Ampel im Kreuzungsbereich für beide Fahrer Grün zeigte, fuhren sie gleichzeitig an. Während des Abbiegevorgangs nahm der Mondeo-Fahrer eigenen Angaben zufolge die bevorrechtigte Motorradfahrerin rechtzeitig war.

Da sie jedoch ein weiteres Mal anhielt, vermutete er, dass sie ihn zuerst abbiegen lassen würde und setzte seine Fahrt fort. Die 52-jährige Motorradfahrerin setzte ihre Fahrt ebenfalls fort, weshalb es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Die Suzuki-Fahrerin stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

