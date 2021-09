Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwarzen Audi A 4 gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.9.2021 stahlen Unbekannte zwischen 0.15 Uhr und 5.45 Uhr auf dem Prozessionsweg in Beckum einen schwarzen Audi A 4. Das Fahrzeug stand vor der Garage eines Einfamilienhauses und hat das amtliche Kennzeichen WAF-B 2011. Des Weiteren hat das Fahrzeug auffällige rote Bremsbacken und 19 Zoll Felgen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Wer hat das Auto gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell