POL-BN: Kunstspaziergang am Bonner Rheinufer: Unbekannte beschädigen und stehlen Straßenfotografien

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag. 30.05.2021, auf Montag, 31.05.2021, mehrere Bilder des Kunstspazierganges am Bonner Rheinufer gestohlen bzw. beschädigt. Die 40 Straßenfotografien eines Bonner Künstlers waren erst am Samstag, 29.05.2021, an der Bonner Rheinpromenade zwischen dem Aufgang zur Tempelstraße und dem alten Wasserwerk aufgehangen worden.

Der Künstler wurde am darauffolgenden Montagvormittag von einem Passanten darüber informiert, dass viele seiner plakatgroßen Fotografien beschädigt worden seien. Vor Ort stellte der Künstler fest, dass ausschließlich Bilder zerstört oder gestohlen wurden, die Muslime, Juden, Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Homosexuelle zeigen. Er erstattete heute bei der Bonner Polizei Strafanzeige. Da die bisherigen Erkenntnisse auf eine mögliche fremdenfeindliche Motivation hindeuten, hat der Staatsschutz der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es keine konkreten Anhaltspunkte zu dem bzw. den Tatverdächtigen.

Deshalb bitten die Ermittler um Hinweise und fragen: "Wer hat in der Nacht von Sonntag, 30.05.2021, auf Montag, 31.05.2021, Personen in Tatortnähe gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

