Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch/-Dransdorf: Sieben Männer nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (01.06.2021) wurden in Bonn-Dransdorf insgesamt sieben Männer (26-36 Jahre) in Gewahrsam genommen. Sie sollen, so der bisherige Ermittlungsstand, zwei junge Männer (18, 19) aus Bonn-Tannenbusch bedroht haben. Die Polizei stellte zwei Schusswaffen sicher.

Vorangegangen war dem Geschehen nach ersten Ermittlungen ein Körperverletzungsdelikt unter Bekannten in Bonn-Dransdorf, bei dem die beiden nun Bedrohten (18, 19) am späten Freitagabend (28.05.2021) zwei 22-Jährige attackiert haben sollen.

Am Montag (31.05.2021) meldeten Zeugen der Bonner Polizei gegen 23:00 Uhr mehrere junge Männer mit Handschuhen, FFP2-Masken und auch Sturmhauben, die sich vor einem Mehrparteienhaus an der Oppelner Straße nach dem Aufenthalt der beiden 18- und 19-Jährigen erkundigten. Wie sich herausstellte, sollen die Männer bereits im Laufe des Nachmittags versucht haben, sich unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung des Hauses zu verschaffen. Die Personengruppe konnte im weiteren Einsatzverlauf gegen 00:45 Uhr an der Lenaustraße in Dransdorf gesichtet und von mehreren Streifenwagenbesatzungen der Bonner City-Wache kontrolliert werden.

Bei der Durchsuchung der Personen und mitgeführten Autos sowie der Absuche des näheren Umfeldes stellten die Beamten neben Sturmhauben, Klebeband, Baseballschläger und Betäubungsmitteln auch zwei Schusswaffen sicher. Insgesamt sieben Männer wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern derzeit noch an.

Zeugen, die die Personengruppe am Montag in Bonn-Tannenbusch und -Dransdorf gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

