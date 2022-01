Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach ungeklärtem PKW-Brand - Velbert - 2201127

Mettmann (ots)

Wie die Velberter Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung / ots vom gleichen Tag berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5128019 / PDF in Anlage), wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert am frühen Samstagmorgen des 22.01.2022, gegen 06.00 Uhr, zu einem brennenden PKW am Wordenbecker Weg in Velbert-Mitte gerufen. Fündig wurden die Einsatzkräfte in Höhe des Hauses Ernst-Moritz-Arndt-Straße 21, wo zum Zeitpunkt des Eintreffens erster Kräfte ein roter PKW Opel Corsa C im Bereich des Motorraumes und des Armaturenbretts bereits in Vollbrand stand. Dennoch konnte die Feuerwehr den Brand sehr schnell löschen. Für den knapp 20 Jahre alten Corsa kam aber jede Rettung zu spät. Der Wagen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 1.500,- Euro.

Die Brandursache, für das Feuer an dem bereits gegen 00.50 Uhr geparkten Opel, ist bisher vollkommen ungeklärt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber eher unwahrscheinlich. Deshalb hat die Velberter Polizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und das Fahrzeugwrack nach erster Spurensicherung abschleppen lassen und für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise auf eine Brandlegung oder zu verdächtigen Personen vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, aber jederzeit entgegen.

