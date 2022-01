Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Graffiti-Sprayer - Langenfeld - 2201125

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagmittag (21. Januar 2022) hat die Polizei in Langenfeld einen Graffiti-Sprayer gestellt und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Gegen 15:15 Uhr hatten von der Stadt Langenfeld beauftragte Sicherheitsmitarbeiter die Polizei auf einen Mann aufmerksam gemacht, der gerade am Winkelsweg die Wand eines dortigen Brückenfundamentes mit einem etwa 20 Meter großen Graffiti besprühte. Die Polizei war schnell am Einsatzort und konnte dort den Verantwortlichen antreffen - einen 39 Jahre alten Mann aus Hilden. Dieser gab an, irrtümlich gedacht zu haben, die Wand sei von der Stadt für Graffiti freigegeben worden, was sich jedoch auf Nachfrage der Polizei als falsch herausstellte.

Der durch das Graffiti entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte Farbrollen und Sprühdosen sicher.

Original-Content von: Polizei Mettmann