Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Traktorbrand in Scheune - Feuerwehr kann Ausbreiten verhindern

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.11.2021, hat ein Traktor in einer Scheune in Küssaberg-Dangstetten gebrannt. Gegen 19:40 Uhr war das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Durch deren schnelles Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Am älteren Traktor wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer vom Motorraum des Traktors ausgegangen sein. Dieser war noch bis in die Abendstunden in Betrieb. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell