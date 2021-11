Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Essen auf Herd vergessen - kein Sachschaden

Freiburg (ots)

Vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd hat am Freitagabend, 19.11.2021, zu einem Feuerwehreinsatz in Bad Säckingen geführt. Gegen 17:30 Uhr hatte ein piepsender Rauchmelder und Rauchgeruch die Bewohner des Mehrfamilienhauses aufgeschreckt. Da in der betroffenen Wohnung niemand zu Hause war, musste die Feuerwehr über ein Fenster in die Räumlichkeiten eindringen. Von einer eingeschalteten Herdplatte entfernten die Einsatzkräfte einen Topf mit angebrannten Broccoli darin. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell