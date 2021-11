Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des Mittwochabends in einem Aufzug am Bahnhof ihr Unwesen getrieben. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten gegen 21 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die nach ersten Erkenntnissen für mehrere in dem Fahrstuhl verursachte Sachbeschädigungen verantwortlich sein dürfte. Sie haben durch Kratzer an dortigen Oberflächen einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Zeugen, die genauere Angaben zu den mutmaßlichen Vandalen machen können, werden unter der Rufnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

