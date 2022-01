POL-ME: Kellerräume in Brand geraten - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2201121

Polizei Mettmann

In Ratingen-West ist es am Sonntag (23. Januar 2022) zu einem schweren Kellerbrand in einem Wohn- und Bürogebäude an der Straße Am Sandbach gekommen. Über den Einsatz berichtete die Ratinger Feuerwehr bereits in einer eigenen Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5128070).

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Die Polizei ist gegen 1.40 Uhr aufgrund eines Hinweises zu einem Einbruch alarmiert worden. Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen, drang bereits starker Rauch aus den Kellerräumen nach außen. Die Polizei alarmierte sofort die Feuerwehr Ratingen, die schnell vor Ort war, und den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Insgesamt sechs Personen, die alle unverletzt blieben, wurden aus dem Gebäude gerettet. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und bittet dringend um Hinweise: Wer hat gegen 1.40 Uhr rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

